Докеры в 21 стране, в том числе в Греции, 30 октября провели забастовки и демонстрации в 113 портах на пяти континентах. Участники протестов выступили против использования коммерческих портов для военных нужд, сообщает Anadolu Agency.

Акции в портах Европы

В международном дне действий под лозунгом «Мы не работаем на войну» приняли участие более 25 профсоюзов докеров. По данным портала 902, принадлежащего Коммунистической партии Греции, они требовали, чтобы порты служили нуждам людей, а не военным операциям.

Забастовки и демонстрации прошли, в частности, в Греции, Франции, Италии, Индии, Турции, Дании, Швеции и Германии. В греческом Пирее протестующие развернули возле порта большой баннер с надписью: «Работники не работают на войну».

В Салониках прошла трехчасовая остановка работы, во время которой, по сообщению агентства, было остановлено более 200 контейнеров и грузовиков. Забастовочные акции также провели работники портов Патры и Пирея. Во французском Фос-сюр-Мере, к западу от Марселя, к мобилизации присоединились сотни работников.

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Заявления профсоюзов и кампании

В Реджо-ди-Калабрии в Италии докеров поддержали работники и молодежь. Молодые докеры и ученики-практиканты в Германии провели акцию солидарности и демонстрацию в порту Гамбурга. Шведский профсоюз портовых работников выступил против милитаризации европейских портов и предостерег от применения законодательства о безопасности для ограничения профсоюзной деятельности.

Профсоюзы и федерации Дании заявили, что докеров не следует делать соучастниками войн или военных преступлений посредством перевозки оружия. Докеры и моряки в Индии призвали к «портам мира и достойного труда».

Кампания No Harbour for Genocide заявила, что ряд участвовавших портов, в частности Генуя, Ливорно и Джоя-Тауро в Италии, Марсель во Франции, Пирей в Греции и Танжер в Марокко, были связаны с поставками оружия в Израиль. По ее данным, с августа 2025 года по сентябрь 2026 года через 56 коммерческих портов в 29 странах прошло 315 отправлений компонентов для Elbit Systems, крупнейшего израильского производителя вооружений.

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