Польская конькобежка Виктория Домбровская заняла четвёртое место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Пекине, Китай. 20-летняя спортсменка финишировала с результатом 37,90 секунды, что стало её личным рекордом, сообщает Interia Sport.

Впереди три представительницы Нидерландов

Домбровская выступала в шестой паре вместе с представительницей Китая Жунин Тянь. На решающем круге польская спортсменка прибавила в скорости и показала лучший результат в карьере на этой дистанции.

В итоговом протоколе Домбровская уступила трём конькобежкам из Нидерландов. Ангел Далеман победила со временем 37,37 секунды, Фемке Кок стала второй — 37,49, а Сюзанна Схултинг заняла третью позицию с результатом 37,70. Польскую спортсменку от бронзовой медали отделили 0,20 секунды.

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Второй старт в Пекине

Это был второй старт Домбровской на соревнованиях в Пекине. Днём ранее она дебютировала на Кубке мира и заняла третье место на дистанции 1000 метров.

В забеге на 500 метров соревновались 20 спортсменок, среди которых были три представительницы Польши. Мартина Баран со временем 38,65 секунды заняла 13-е место, а Каролина Босек показала 39,20 секунды и стала 19-й.

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