Дональд Трамп-младший ездил на отдых с олигархом из РФ за счет США, — Financial Times

Сын президента США Дональд Трамп-младший в конце августа отправился на охоту в Монголию вместе с российским бизнесменом Умаром Кремлёвым, которого связывают с Владимиром Путиным. Между тем посольство США в Улан-Баторе потратило 18 715 долларов на гостиничные номера во время пребывания в стране сотрудников Секретной службы, обеспечивающих охрану сына американского президента.

В конце августа Дональд Трамп-младший прилетел в столицу Монголии Улан-Батор, после чего преодолел несколько сотен километров до охотничьего лагеря на западе страны. Там он провел два дня вместе с Умаром Кремлевым и небольшой группой гидов, водителей и поваров.

Журналисты Financial Times подтвердили факт встречи с помощью показаний местных гидов и чиновников, данных об авиарейсах, постов в социальных сетях и открытых документов.

Согласно федеральным документам США, посольство в Улан-Баторе заплатило 18 715 долларов за гостиничные номера во время «визита» Секретной службы с 23 августа по 6 сентября. Дональд Трамп-младший, как член семьи президента, путешествует под охраной этого ведомства.

Умар Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA). По данным журналистов, 27 августа он покинул пресс-конференцию IBA в Казахстане и ночным чартерным рейсом отправился в Улан-Батор, откуда направился в охотничий лагерь Трампа-младшего.

Кремлева сопровождал российский бизнесмен Артур Мартиросов — партнер венчурного фонда «Восход», который находится под санкциями США.

Один из участников поездки рассказал журналистам, что во время пребывания в лагере Трамп-младший и Кремлёв старались не фотографироваться вместе.

После двух дней в лагере Кремлев вернулся в Улан-Батор, а оттуда отправился в Якутск на боксерский поединок IBA. Трамп-младший остался в Монголии еще на неделю и продолжил охоту в аймаке Баян-Улгий.

По словам одного из гидов, во время поездки сын президента США добыл алтайского архара — вид дикого барана, находящегося под угрозой исчезновения.

По информации Financial Times, с 2019 года Трамп-младший застрелил как минимум ещё двух архаров во время охотничьих поездок в Монголию.

Поездка в Монголию состоялась после свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего в мае на частных островах в Карибском море.

Ранее издание ProPublica сообщило, что Умар Кремлев оплатил часть расходов на торжество, в частности аренду одного из островов и фейерверки.

Представитель Трампа-младшего назвал Кремлёва личным другом своего клиента. По его словам, мужчины сблизились благодаря общим интересам к боксу и отдыху на природе, а деловых отношений между ними нет.

По завершении охотничьей поездки Дональд Трамп-младший вернулся в Улан-Батор, где встретился с президентом Монголии Ухнагием Хурелсухом.

Представитель сына президента США заявил, что встреча носила неофициальный характер, а её участники в основном обсуждали отдых на природе.

Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Напомним, в США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос до 32% — на один процентный пункт по сравнению с рекордно низким показателем предыдущей недели. Таковы результаты пятидневного опроса Reuters/Ipsos, завершившегося в понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение: заключать ли соглашение с Ираном или возобновлять военные действия против Тегерана. Об этом он сказал в интервью Fox News.

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