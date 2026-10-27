Дональд Туск оценил итоги беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что впечатления премьер--министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба после их полуторачасовой беседы с главой Кремля Владимиром Путиным о мирных переговорах в формате Украина-Россия-США являются «очень сдержанно оптимистичными». Консультации лидеров состоялись перед заседанием польского правительства по предварительной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

По словам Туска, беседа касалась подготовки потенциальных переговоров о прекращении огня, которые планируются после 4 ноября в Абу-Даби. Польский премьер подчеркнул необходимость соблюдения максимальной бдительности во время подобных контактов и заверил в сохранении четкой европейской позиции относительно гарантий безопасности для Украины.

Дональд Туск отметил: «Я сообщил обоим политикам, что в контактах такого рода необходимы абсолютная осторожность и бдительность, что повестка дня и интересы России достаточно точно определены, и не стоит обманывать себя, что достичь взаимопонимания будет легко... Эта война постепенно становится одной из самых бессмысленных и кровавых в современной мировой истории».

Источник: «Укринформ».

Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом 27 октября диктатор Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. В то же время агентство Reuters ссылается на источник, близкий к Кремлю, а не на непосредственные свидетельства участников разговора.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон скептически оценил перспективы телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Владимиром Путиным.

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