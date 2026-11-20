Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание после вторжения неизвестного объекта в воздушное пространство страны на фоне массированной российской атаки на Украину.
В совещании примут участие министры, представители Вооруженных сил Польши и руководители спецслужб.
«В связи с нарушением воздушного пространства Польши я созвал совещание с участием министров, представителей Вооруженных сил Польши и руководителей спецслужб», — отметил Туск.
Информацию о типе неизвестного объекта и обстоятельствах нарушения воздушного пространства польская сторона пока не уточнила.
Об этом глава польского правительства написал в соцсети X.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.
В Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен, а в социальных сетях начали распространять видео с обстановкой в городе.
Накануне в Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещение RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под контролем, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена.