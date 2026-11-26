София Плотникова, дочь депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, похвасталась роскошными помолвкой в Париже. Девушка опубликовала в социальных сетях фотографии с предложения руки и сердца, которое её избранник сделал на фоне Эйфелевой башни.

София также показала обручальное кольцо, золотой торт и многочисленные букеты цветов.

На снимках София Плотникова показала обручальное кольцо с большим камнем, золотой торт и многочисленные букеты цветов. О помолвке она сообщила в Instagram, опубликовав пост с подписью «Я сказала „да“!». Впоследствии девушка поделилась и другими кадрами торжества.

Как сообщают российские СМИ, публикации дочери депутата вызвали волну критики среди пользователей соцсетей. Некоторые комментаторы иронизировали по поводу стоимости обручального кольца, предполагая, что на эти деньги можно было бы построить несколько больниц в Перми. Сама София на упреки не отвечала.

Особое внимание к этой истории привлекла публичная позиция её отца. Владимир Плотников ранее призывал россиян не увлекаться жизнью в Европе и США. Он заявлял, что в мире продолжается «борьба между дьяволом и богом», а «дьявол — это Запад».

В то же время журналисты ранее обращали внимание на зарубежную недвижимость и поездки семьи депутата. В частности, в расследованиях упоминалась квартира в Испании, которой Плотников владел вместе с женой, а также фотографии его поездок во Францию, Италию, Дубай и на Мальдивы.

Примечательно, что дочь политика, публично критиковавшего западные страны, выбрала Париж для одного из важнейших личных событий. Также интересно, что после общественного резонанса девушка закрыла или удалила свой профиль вместе с соответствующими фотографиями.

Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram.

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