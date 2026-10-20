У эстонского острова Хийумаа три немецких торпедных катера, затонувших в 1916 году, до сих пор содержат тысячи литров тяжёлого топлива. Исследователи считают, что в случае утечки оно может загрязнить побережье Балтийского моря.

Затонули на минном поле

Речь идёт о немецких кораблях S57, V72 и V75. В ноябре 1916 года они вошли в минное поле во время неудачной атаки на порт Палдиски и затонули.

На момент гибели этих кораблей военные флоты лишь начинали переходить от угля к жидкому топливу. Тяжёлое топливо, находившееся на борту, сейчас остаётся внутри корпусов, сообщает ERR News.

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Корпуса пока не протекают

Угрозу оценили учёные Эстонского морского музея и Финляндии под руководством Ивара Треффнера. Результаты их работы опубликовали в журнале Heritage.

В настоящее время затонувшие суда не протекают, и исследователи не ожидают обрушения корпусов в ближайшее время. В то же время металл на морском дне продолжает корродировать, поэтому безопасное извлечение топлива со временем может усложниться.

Холодная, малосолёная и бедная кислородом вода Балтийского моря способствует сохранению затонувших кораблей. В то же время недостаток бактерий, способных разлагать нефть, замедляет разрушение топлива, если оно попадёт в воду. Исследователи предупреждают, что проблему следует решить до дальнейшего ухудшения состояния обломков.

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