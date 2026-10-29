Исследование, проведенное по заказу Министерства финансов Латвии, рекомендует уточнить действующие ограничения в отношении рекламы азартных игр и усилить надзор за их соблюдением. Авторы работы считают, что это необходимо для снижения вреда от азартных игр и лотерей, прежде всего среди молодежи, сообщает LSM English.

Исследование выявило недостатки в контроле за цифровой и трансграничной рекламой, распознавании косвенной рекламы, а также в распределении полномочий между учреждениями. В Минфине заявили, что оценят рекомендации вместе с надзорными органами, представителями отрасли и специалистами в сфере здравоохранения, уделив отдельное внимание защите молодежи.

Реклама чаще попадает в поле зрения молодежи

Во время опроса 46% жителей Латвии в возрасте от 15 до 64 лет сообщили, что в последнее время замечали рекламу азартных игр. Среди респондентов в возрасте от 15 до 34 лет этот показатель составил 59%. Люди с повышенным риском проблемного азартного поведения также чаще обращали внимание на такую рекламу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Клинический психолог и специалист по зависимостям Магдалена Ивета Пранайте отметила, что реклама существенно способствует как первому вовлечению в азартные игры, так и углублению зависимости, особенно среди молодежи и подростков. По ее словам, она одновременно представляет азартные игры как обычное развлечение и отодвигает на второй план связанные с ними риски.

Более трех четвертей опрошенных поддержали запрет

С июня по ноябрь 2025 года исследователи проанализировали 8252 рекламных материала об азартных играх и лотереях, распространявшихся на телевидении, радио, в социальных сетях, интернет-изданиях и на других сайтах в Латвии. Реклама азартных игр составила 82,5% проанализированного объема, а лотерей — 17,5%.

По критериям анализа содержания рекламы 17% материалов содержали элементы, которые потенциально могут привлекать детей и молодежь, в частности анимированных персонажей и яркие цвета. В то же время 76% участников опроса поддержали запрет рекламы азартных игр. Работу выполнила компания PricewaterhouseCoopers Ltd; она включала опрос 2172 жителей Латвии, экспертные интервью, а также углубленные интервью и фокус-группы с людьми, которые регулярно играют в азартные игры или имеют опыт зависимости от азартных игр и лотерей.

Читай нас в