Исследование в США деклараций о крупных стихийных бедствиях выявило значительную разницу в доле одобренных запросов на федеральную помощь в зависимости от партийной принадлежности руководства штатов. Во время второго срока президента Дональда Трампа было одобрено почти 90% запросов от штатов, где губернатор и оба сенатора являются республиканцами, и 23% — от штатов, где эти должности занимают демократы, сообщает Fortune.

Решения о федеральной помощи

Исследование проанализировало около 2,5 тысячи деклараций о стихийных бедствиях с момента создания Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) в 1979 году. Оно касалось штатов, в которых губернатор и оба сенатора принадлежали либо к Республиканской, либо к Демократической партии.

Согласно приведенным данным, администрация Трампа отклонила 26% запросов на объявление крупных стихийных бедствий в 2025 году. Это более чем вдвое превысило показатель предыдущего года и было выше среднего уровня отказов в 15% за последние два десятилетия.

Колорадо, где губернатор и сенаторы являются демократами, получил отказы по обеим апелляциям о помощи в 2025 году. Это были первые отказы для штата с 1980-х годов. В то же время в июне Трамп объявил о выделении Флориде 416 млн долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий, не уточнив, какого именно события касаются средства.

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Расходы местных сообществ

Отдельный анализ данных FEMA, проведенный старшим научным сотрудником Urban Institute Эндрю Румбахом, показал, что во второй срок Трампа было одобрено около 84% запросов от штатов, где он победил на выборах 2024 года. Для штатов, где Трамп проиграл, этот показатель составил примерно 42%.

Белый дом отрицает, что политические факторы влияют на решения о предоставлении помощи после стихийных бедствий. В то же время, согласно материалу, FEMA должно возместить местным властям почти 10 млрд долларов за восстановительные работы, которые города и сообщества уже оплатили. В случае отказа в объявлении стихийного бедствия сообщества могут покрывать расходы, достигающие 15% их годового бюджета.

В материале также отмечается, что благотворительные, волонтерские и общественные организации расширяют помощь пострадавшим сообществам, однако не могут полностью заменить федеральное финансирование.

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