В Дубае, ОАЭ, планируют в семь раз увеличить пропускную способность системы отвода дождевых вод в рамках инфраструктурного проекта Tasreef стоимостью 30 млрд дирхамов. Работы должны завершить в 2033 году.

Новая система сможет отводить более 20 млн кубометров воды в сутки. План предусматривает создание более 6,5 тыс. км сетей для отвода дождевой воды, а также более 5 тыс. км канализационных сетей.

Проект после наводнений 2024 года

Как сообщает The National, программу Tasreef запустили в 2024 году после масштабных подтоплений, вызванных беспрецедентными осадками в апреле того года. Генеральный директор муниципалитета Дубая Марван бин Галита заявил, что вместо простого восстановления повреждений власти выбрали долгосрочное решение для повышения устойчивости города к будущим штормам.

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В июне 2025 года муниципалитет завершил в районе Над-эль-Шеба сеть канализации и отвода дождевых вод стоимостью 277 млн дирхамов. В апреле 2026 года завершили сеть водоотведения в креативной зоне Аль-Квоз.

Районы, которые охватит сеть

Tasreef продолжает дренажные проекты, которые Дубай начал в 2019 году и которые охватывали район Expo Dubai, город аэропорта Аль-Мактум и Джебель-Али. Новые объекты должны обслуживать районы Над-эль-Хамар, окрестности международного аэропорта Дубая, Гархуд, Рашидию, Аль-Квоз, Заабиль, Аль-Васл, Джумейру и Аль-Бадаа.

На Форуме лидерства Мохаммеда бин Рашида Марван бин Галита также рассказал об инвестициях города в инфраструктуру, искусственный интеллект и современные методы строительства. Муниципалитет развивает цифрового двойника Дубая и центр управления, который будет использовать данные в реальном времени для мониторинга операций и поддержки принятия решений.

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