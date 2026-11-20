Об инциденте 20 ноября сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в польское воздушное пространство проникли две российские ракеты и один беспилотник.

Министр прокомментировал инциденты в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, где ранее были обнаружены обломки неизвестных объектов.

«Это была ракета Х-101, которая нарушила польское воздушное пространство… Во втором случае также можно говорить о ракете, в третьем — скорее всего, это реактивный дрон», — сообщил он.

Косиняк-Камыш отметил, что подробные данные обнародует генерал Иренеуш Новак.

«Но уже сегодня мы можем сказать, что это нападение Российской Федерации на территорию Украины, которое затронуло Республику, стало одним из крупнейших с начала полномасштабной войны в Украине», — подчеркнул глава польского Минобороны.

По его словам, это свидетельствует о том, «что Россия никоим образом не уменьшает масштабы конфликта, не останавливается, а лишь пересекает очередные границы».

Косиняк-Камыш указал, что всё свидетельствует о том, что Россия намеренно выбрала эту дату для проведения такой провокации.

«Сегодня проходят учения «коалиции желающих». Я обращусь к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции Eastern Sentry», — добавил он, пишет Polsat News.

Ранее Сибига отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши во время российской атаки.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша проверит нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

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