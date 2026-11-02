В США двое людей, привлеченных к кампании республиканца Майка Роджерса на выборах в Сенат от штата Мичиган, зарегистрированы в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA) для работы, связанной с правительственной коммуникационной инициативой Израиля. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на Drop Site News.

Регистрация по закону FARA

Пресс-секретарь кампании Эбигейл Ронсон и специалист по коммуникациям Джесси Стокс работали над кампанией Роджерса через крупного подрядчика Convergence Media, а также были вовлечены в коммуникационную работу, связанную с израильским правительством.

Ронсон зарегистрировалась по FARA в мае 2026 года для работы с Havas Media Network через Clocktower X LLC — компанию, которую связывают с бывшим руководителем кампании Дональда Трампа Брэдом Парскейлом. В ее регистрационных документах говорится о стратегических коммуникациях, планировании и медиауслугах для инициативы израильского правительства в США, направленной на противодействие антисемитизму.

Стокс зарегистрировался по тому же контракту с Havas в октябре 2025 года. По данным Drop Site News, он также является автором нескольких пресс-релизов кампании Роджерса.

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Коммуникационный проект

Как сообщает Drop Site News, Ронсон входит в число 14 сотрудников Convergence Media, привлеченных в качестве субподрядчиков к израильскому коммуникационному проекту стоимостью 46,5 миллиона долларов. Проект предусматривает кампании в социальных сетях и использование искусственного интеллекта.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, в течение избирательного цикла кампания Роджерса выплатила Convergence Media миллионы долларов. Ранее кампания отрицала, что Ронсон была ее штатной сотрудницей, хотя, по данным издания, она общалась с журналистами через официальный адрес электронной почты кампании.

Ронсон и Стокс не ответили на запросы Drop Site News о комментариях. Еще один представитель кампании также не ответил на вопросы издания о том, было ли кампании известно об этих договоренностях.

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