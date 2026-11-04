Джеффрис пообещал добиваться снижения стоимости жизни — Anadolu Agency
В США лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что его партия будет добиваться снижения стоимости жилья, продуктов и бензина. Заявление он сделал после прогнозов о том, что демократы получат контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах.
Обещания по расходам и Medicaid
Выступая перед сторонниками в избирательном штабе демократов в Вашингтоне, Джеффрис пообещал бороться за доступность медицинской помощи для американцев. Он также заявил о намерении добиваться отмены сокращений программы Medicaid, которые назвал болезненными.
О заявлениях демократа сообщает Anadolu Agency. По данным агентства, Джеффрис может стать первым темнокожим спикером Палаты представителей США.
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Заявления об ответственности
Джеффрис также пообещал обеспечить ответственность за то, что он назвал беспрецедентной коррупцией в стране. Он охарактеризовал голосование как выборы ради перемен и заявил, что система нуждается в существенных преобразованиях.
По словам политика, состоятельные и влиятельные люди пытались купить выборы, однако американцы дали понять, что страна не продается. Джеффрис назвал результат не только партийным, но и патриотическим моментом.