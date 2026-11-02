Голливудский актёр Джордж Клуни и его жена Амаль планируют весной следующего года открыть ресторан премиум-класса в небольшой французской деревне Котиньяк в Провансе.

Местные жители опасаются, что заведение привлечёт толпы туристов, знаменитостей и инфлюенсеров и изменит привычную атмосферу поселения.

Котиньяк, где проживает около двух тысяч человек, известен виноградниками, оливковыми рощами, розовым вином и живописными улочками. Деревня также давно привлекает знаменитостей, ищущих уединения. В частности, в местной студии Miraval в свое время записывали музыку Дэвид Боуи и группа Pink Floyd.

Жители опасаются, что новый ресторан превратит тихую деревню в туристический центр. Некоторые также предполагают, что цены в заведении будут слишком высокими для местных, а посещать его смогут преимущественно VIP-гости и друзья актера.

Новое заведение будет работать неподалеку от семейного дома супругов Клуни. Раньше на месте ресторана подавали пиццу из дровяной печи и недорогие мясные блюда. Теперь там планируют открыть итальянский ресторан с изысканным меню и высоким уровнем обслуживания.

В то же время часть жителей поддерживает проект, надеясь на новые рабочие места и возможности для местного бизнеса. Мэр Котиньяка Жан-Пьер Веран также не возражает против открытия. По его словам, в ресторане будет терраса, а обеденный зал можно будет бронировать для частных мероприятий.

Источник: Express

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