В американском штате Джорджия в первый день досрочного голосования на промежуточных выборах было подано более 188 тысяч бюллетеней. Это рекордный для штата показатель первого дня досрочного голосования во время промежуточных выборов, сообщает The Hill.

По данным офиса секретаря штата Джорджия, число бюллетеней, поданных во вторник, более чем на 50 тысяч превысило результат первого дня досрочного голосования на выборах 2022 года.

Доля темнокожих избирателей

По оценке непартийного сайта электоральных данных VoteHub, более 36% бюллетеней, поданных в первый день, пришлось на темнокожих избирателей. Это более чем на шесть процентных пунктов выше показателя 2024 года, отметили в VoteHub.

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Секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что рекордная активность избирателей свидетельствует об их доверии к честности избирательной системы Джорджии.

Гонки в Сенат и на пост губернатора

В Джорджии проходят одни из наиболее отслеживаемых гонок промежуточных выборов 2026 года, в том числе выборы в Сенат США и губернатора штата. Сенатор-демократ Джон Оссофф баллотируется на переизбрание, а его соперником от Республиканской партии является член Палаты представителей Майк Коллинз.

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, партнерской для The Hill платформы, Оссофф имеет 88% вероятность переизбрания и опережает Коллинза в среднем на 8,8 процентного пункта в агрегированных опросах. В борьбе за пост губернатора бывший мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс соперничает с руководителем в сфере здравоохранения Риком Джексоном. Decision Desk HQ оценивает шансы Боттомс на победу в 57%, хотя в среднем по опросам Джексон опережает ее на два пункта.

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