10 октября в Эфиопии открыли национальный завод по аффинажу драгоценных металлов в специальной экономической зоне Боле-Леми в Аддис-Абебе. Предприятие открыл премьер-министр Абий Ахмед. Как сообщает The Rio Times, при полной мощности завод сможет перерабатывать более 600 тонн драгоценных металлов в год.

Переработка металлов в Эфиопии

Новый объект должен определять пробу и очищать золото, а также производить слитки для экспорта. На предприятии также планируют выпускать литые и чеканные золотые и серебряные слитки различной пробы.

По данным Fana Media Corporation и Ethiopian Broadcasting Corporation, Абий Ахмед назвал завод одним из ведущих аффинажных предприятий Африки. Он заявил, что власти стремятся перерабатывать драгоценные металлы внутри страны, а не экспортировать необработанное золото, и превратить Эфиопию в региональный центр аффинажа.

По словам премьера, в прошлом году Эфиопия экспортировала золото на сумму около 5,6–6 млрд долларов. Ахмед также заявил, что завод должен позволить извлекать серебро и другие ценные металлы из материала, который ранее при экспорте относили к отходам.

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Владельцы и экспортный потенциал

Контрольный пакет в проекте — 51% — принадлежит государственному фонду Ethiopian Investment Holdings. Остальные 49% принадлежат международному инвестору Sam Precious Metals, сообщает Fana Media Corporation.

Эфиопские чиновники заявили, что предприятие потенциально может поддержать экспорт драгоценных металлов на сумму до 80 млрд долларов в год. Это не гарантированный объем экспорта: он будет зависеть от количества золота и других металлов, которые завод сможет привлечь и переработать, в том числе из других африканских стран.

По информации Ethiopian Broadcasting Corporation, Ethiopian Airlines планирует задействовать грузовые перевозки для доставки золота из других стран Африки в Аддис-Абебу на переработку. Стоимость проекта, текущий объем производства, срок выхода на полную мощность и наличие международной аккредитации не раскрывались.

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