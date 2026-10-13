Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил в Дублине, Ирландия, что более активное использование искусственного интеллекта компаниями еврозоны может ослабить способность работников требовать более высокой оплаты труда. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Влияние на зарплаты

По словам Лейна, ИИ пока не изменил общие тенденции занятости, однако компании сдержанно планируют новый наем. Это ограничивает возможности работников требовать компенсации за высокую инфляцию и может объяснять замедление роста зарплат, несмотря на повышение цен.

Он отметил, что потенциальная замена некоторых категорий работников технологиями способна ослабить их переговорные позиции, сдержать рост заработков и уменьшить долю труда в общем доходе.

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Более дорогое финансирование

Лейн также сказал, что компании во всем мире активно занимают средства для инвестиций в ИИ, из-за чего растет стоимость заимствований для других участников рынка. По его мнению, этот эффект уже существенно усиливает жесткость финансовых условий в еврозоне и имеет значение для определения надлежащей денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне сейчас почти вдвое превышает целевой уровень ЕЦБ в 2% из-за дорогих энергоносителей. В то же время политики не видят признаков вторичных инфляционных эффектов, в частности в динамике зарплат.

В более долгосрочной перспективе ИИ, по оценке Лейна, может повысить потенциальный объем производства и трендовые темпы экономического роста. Для Европы это особенно важно из-за прогнозируемого сокращения численности населения трудоспособного возраста.

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