Во Франции следователи допросили бывшего премьер-министра и мэра Гавра Эдуара Филиппа по делу о возможном ненадлежащем использовании государственных средств, сообщает France 24. Двое следственных судей предоставили ему статус ассистируемого свидетеля, который во французской правовой системе менее серьёзен, чем статус лица, в отношении которого ведётся формальное расследование.

Статус в расследовании

Производство связано с работой Филиппа на посту мэра северного портового города Гавр. Следователи рассматривают утверждения о возможном ненадлежащем использовании государственных средств, предоставлении преимуществ и преследовании.

Адвокат политика Эммануэль Марсиньи заявил AFP, что Филипп приветствует решение судей. По словам защитника, оно подтверждает, что политик не совершал нарушений по этому делу. Сам Филипп, возглавлявший правительство Франции в 2017–2020 годах, отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Жером Карсенти, адвокат бывшей госслужащей, жалоба которой стала основанием для расследования, заявил, что его сторона приветствует продвижение дела. Он добавил, что представители заявительницы хотят как можно скорее ознакомиться с содержанием общения с Филиппом, чтобы понять мотивы решения судей не начинать в отношении него формальное расследование.

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Контракт для цифрового хаба

Дело открыли после жалобы бывшей госслужащей, которой французская омбудсмен в прошлом году предоставила статус информатора. Она утверждает, что после своих заявлений её контракт на 2020–2023 годы не продлили, а также что она подвергалась преследованию.

В июле 2020 года ассоциация LH French Tech стала единственным претендентом на тендере по управлению цифровым хабом в Гавре. Согласно соглашению, созданная в том же месяце организация, которую возглавлял заместитель мэра, должна была получить более 2 млн евро в течение нескольких лет на управление пространством для развития цифровых инноваций. Бывшая госслужащая заявляла о возможном конфликте интересов, поскольку соглашение, по её мнению, предоставляло мэру и его заместителю контроль над значительными суммами средств.

Национальная финансовая прокуратура Франции в мае сообщила AFP об открытии расследования. Филипп является кандидатом от правоцентристской партии Horizons на президентских выборах следующего года.

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