Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор ФБР Джеймс Коми накануне промежуточных выборов в США предупредили о риске того, что президент Дональд Трамп может вмешаться в избирательный процесс или отказаться признавать результаты голосования. Об этом сообщает ABC News Australia.

Бреннан, возглавлявший ЦРУ в момент вступления Трампа в должность президента в 2017 году, выразил обеспокоенность действиями главы государства до, во время и после голосования. По его мнению, Трамп пытается посеять сомнения относительно выборов и готов выходить за установленные границы, ожидая, что его остановят суды или другие институты.

Обеспокоенность заявлениями администрации

Коми назвал эти промежуточные выборы одними из самых важных в своей жизни. Он считает, что в Конгрессе должно быть больше представителей, готовых сдерживать президента. Ранее Трамп обвинял демократов в мошенничестве и краже голосов, а также называл американские выборы коррумпированными и сфальсифицированными.

Бывший директор Белого дома по законодательным вопросам Марк Шорт заявил, что агрессивная риторика относительно голосования подрывает доверие к избирательной системе. По его словам, такие действия фактически отвечают интересам крупнейших противников США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможное появление агентов ICE

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин предположил, что сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) могут направить на избирательные участки в случае угрозы или для исполнения ордера. Он также предупредил местных и штатных должностных лиц, отвечающих за выборы, о возможных задержании и лишении свободы в случае невыполнения требований администрации.

Бывший советник Белого дома Тай Кобб назвал это предложение атакой на демократические процедуры. Энтони Скарамуччи, который непродолжительное время возглавлял коммуникации Белого дома в 2017 году, выразил опасение, что появление агентов ICE возле участков могло бы запугать избирателей, в том числе тех, кто имеет право голоса.

Опрос Gallup в июле показал, что почти две трети взрослых американцев обеспокоены возможным давлением политиков на должностных лиц, отвечающих за выборы, с целью изменения результатов. Согласно октябрьскому опросу Daily Mail/YouGov, чуть более половины респондентов опасались, что Трамп может не признать результат промежуточных выборов в случае победы демократов.

Возможные расследования в Конгрессе

Если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса, они могут начать расследования деловых операций Трампа и членов его семьи. Конгрессмен-демократ Бенни Томпсон заявил, что партия, вероятно, будет изучать состояние президента и его семьи. Республиканский стратег Люк Болл, работавший в кампании Трампа 2024 года, отверг обвинения в коррупции и назвал президента и его семью предпринимателями.

Читай нас в