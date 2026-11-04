По данным Anadolu Agency со ссылкой на Associated Press, в США демократка Кейша Лэнс Боттомс победила республиканца Рика Джексона на выборах губернатора штата Джорджия. Она стала первой темнокожей женщиной, избранной губернатором какого-либо американского штата, а также первой женщиной и первым темнокожим человеком, избранным на эту должность в Джорджии.

Результат выборов

Боттомс победила Джексона, миллиардера и руководителя в сфере здравоохранения, в напряженной борьбе. Она должна сменить на посту губернатора республиканца Брайана Кемпа, который не мог баллотироваться вновь из-за ограничения сроков пребывания в должности.

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Историческая победа демократов

Эта победа стала первой для Демократической партии на губернаторских выборах в Джорджии с 1998 года. В то же время на президентских выборах 2024 года в этом штате победил Дональд Трамп.

Предвыборная кампания

Кейша Лэнс Боттомс была мэром Атланты в 2018–2022 годах и советницей бывшего президента США Джо Байдена. Во время кампании она выступала за расширение программы Medicaid, решение проблемы доступности жилья и против ряда политик администрации Трампа.

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