В Испании директор FEM Expert Engineering, эксперт по конструкциям железнодорожного транспорта и сертификации PRM Франсиско Бадеа заявил, что смертельную аварию высокоскоростного поезда не следует объяснять действиями только одного человека. В разговоре с France 24 он назвал абсурдным предположение, что катастрофа зависела от одной человеческой ошибки.

Уровни защиты

По словам Бадеи, современные железнодорожные сети имеют несколько уровней безопасности. Он упомянул автоматизированные средства защиты, технологии обнаружения поездов, рабочие протоколы и институциональный надзор. Эксперт подчеркнул, что эти механизмы являются составляющими работы железнодорожной системы, а не изолированными элементами.

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Оценка эксперта

Бадеа поставил под сомнение объяснения, сводящие железнодорожные катастрофы к отдельным человеческим ошибкам. По его мнению, систему проектируют так, чтобы аварии такого типа не происходили. Он не устанавливал причину аварии, а выразил профессиональную оценку роли технических и организационных предохранительных мер в безопасности железной дороги.

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