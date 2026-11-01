В США эксперты заявили, что электронные письма Администрации социального обеспечения США (SSA) и Службы внутренних доходов (IRS), в которых восхваляли президента Дональда Трампа, могут нарушать закон Хэтча. Закон 1939 года ограничивает определенные виды политической деятельности федеральных служащих.

Как сообщает The Hill, письма были отправлены за несколько дней до промежуточных выборов, которые должны были состояться во вторник. Издание ссылается на The New York Times, сообщившую о содержании этих писем.

Содержание писем

В одном из сообщений комиссар SSA и главный исполнительный директор IRS Фрэнк Бисиньяно заявил, что при президентстве Трампа Администрация социального обеспечения превращается в образец эффективной работы, который отвечает и превосходит ожидания пользователей услуг в отношении быстрого, точного и безопасного обслуживания.

В другом письме Бисиньяно заявил, что в прошлом году Трамп подписал закон Working Families Tax Cuts, который, по его словам, положил начало новому этапу налоговых льгот и предотвратил крупнейшее повышение налогов в истории США. В сообщении также отмечалось, что IRS обычно не отправляет электронные письма налогоплательщикам, а это письмо носит информационный характер и не касается конкретной ситуации какого-либо налогоплательщика.

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Оценки и предыдущие жалобы

Профессор права Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кэтлин Кларк сказала The New York Times, что, по ее мнению, эти письма не похожи на сообщения для информирования общественности, а скорее имеют пропагандистский характер.

Это не первые обвинения в адрес администрации Трампа в возможном нарушении закона Хэтча. По данным NewsNation, на которые ссылается The Hill, надзорные организации подсчитали, что по меньшей мере девять из 16 членов кабинета президента могли нарушить закон перед промежуточными выборами.

В прошлом месяце Democracy Defenders Fund и «Репортеры без границ» подали жалобу в отношении председателя Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, министра внутренних дел Дага Бергама и министра торговли Говарда Лутника из-за их участия в митинге на Аляске вместе с сенатором Дэном Салливаном. The Hill сообщило, что обратилось за комментарием к SSA и IRS.

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