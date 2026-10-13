Эксперты ООН во вторник призвали Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) соблюдать права человека и защитить сотрудников, работавших над вопросами продовольственной необеспеченности и голода в секторе Газа. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Опасения относительно сотрудников

Эксперты выразили обеспокоенность заявлениями генерального директора ФАО, которые, по их мнению, связывали уход высокопоставленных должностных лиц организации с их деятельностью в сфере прав человека.

Они подчеркнули, что принципы прав человека занимают центральное место в мандате ФАО. По оценке экспертов, документирование голода в секторе Газа соответствует задаче организации по борьбе с голодом и не является нарушением беспристрастности.

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Призыв к подотчетности

Эксперты предупредили, что возможные репрессивные меры в отношении сотрудников могут создать атмосферу страха и подорвать авторитет ООН. Они призвали ФАО соблюдать Устав ООН, а государства-члены — обеспечить подотчетность руководства организации.

Эксперты также заявили, что обязательства в сфере прав человека должны быть ключевым критерием при избрании следующего генерального директора ФАО в 2027 году.

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