Эксперты ООН 28 октября осудили насилие в отношении учащихся и студентов, протестовавших во Франции, а также массовые задержания демонстрантов. Они назвали неприемлемыми тяжелые, а в некоторых случаях необратимые травмы несовершеннолетних во время действий правоохранительных органов и выразили обеспокоенность задержанием нескольких тысяч человек, преимущественно несовершеннолетних, сообщает Anadolu Agency.

Требования протестующих

Протесты начались в середине сентября среди учащихся старших классов, а затем распространились на университеты. Участники требовали улучшить условия обучения, обеспечить образовательные учреждения надлежащими ресурсами и гарантировать равный доступ к качественному образованию.

По оценке экспертов, несмотря на попытки правительства наладить диалог со студентами в октябре, французские власти отдали предпочтение мерам безопасности вместо реагирования на причины протестов.

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Призыв пересмотреть действия полиции

Эксперты назвали масштабы задержаний непропорциональными и отметили, что они могут сдерживать участие людей в мирных протестах. В то же время они осудили насильственные действия, в результате которых пострадали полицейские, были повреждены здания и разгромлены магазины. Эксперты призвали расследовать такие инциденты и привлечь виновных к ответственности.

Они также обратились к французским властям с призывом пересмотреть практику действий полиции, чтобы дать демонстрантам возможность выражать свои опасения и способствовать мирному урегулированию социальных конфликтов. Эксперты заявили, что поддерживают контакт с властями Франции по поводу ситуации.

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