В США после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс президент Дональд Трамп может направить больше усилий на внешнюю политику. Такую оценку высказала старший научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Лиис Муре, сообщает ERR News.

По итогам выборов республиканцы потеряли контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей. Муре отметила, что Конгресс контролирует финансирование федерального правительства и определяет, на какие цели направлять средства. В то же время президент США имеет значительно более широкие полномочия в сферах внешней политики и обороны, где у законодателей меньше возможностей ограничивать исполнительную власть.

Опасения в Европе

По мнению исследовательницы, ограничение возможностей Трампа во внутренней политике может побудить его уделять больше внимания международным вопросам, что не обязательно добавит Европе стабильности. Она также упомянула обеспокоенность части европейских членов НАТО: они опасаются, что поражение республиканцев может усилить нападки Трампа на Альянс.

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Планы на завершение срока

Муре считает, что в последние два года президентства Трамп будет стремиться оставить заметный след в мировой истории. По ее словам, он может попытаться добиться масштабных внешнеполитических результатов. Эксперт упомянула, что могут готовиться встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом государства-агрессора России владимиром путиным.

Муре добавила, что республиканцы в Конгрессе до сих пор почти не критиковали Трампа публично, хотя внутри партии, по ее словам, критика усилилась после начала войны с Ираном. Она предположила, что влиять на внешнеполитические решения президента могут прежде всего его однопартийцы.

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