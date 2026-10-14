Экспорт Китая в сентябре вырос на 36,3% в годовом выражении, превысив прогноз экономистов на уровне 25,5%. Показатель также оказался выше августовского роста на 25%. Как сообщает Channel NewsAsia, это самые быстрые темпы роста экспорта с февраля, когда он составлял 39,6%.

Импорт также ускорился

Импорт Китая в сентябре вырос на 31% в годовом выражении. В августе его рост составлял 28,2%, тогда как экономисты ожидали сентябрьский показатель на уровне 24,5%.

Сильный внешний спрос помогает компенсировать слабое потребление и инвестиции на внутреннем рынке, отмечает издание. Устойчивый товарный экспорт поддерживает работу промышленных предприятий и экономический рост Китая на фоне более слабого внутреннего спроса.

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Профицит торговли приблизился к триллиону долларов

За первые девять месяцев года профицит торговли Китая достиг 938,11 млрд долларов США. Страна может превысить отметку в 1 трлн долларов раньше, чем в прошлом году, если экспорт не замедлится резко в последнем квартале.

Ранее в этом месяце было объявлено о соглашении с Европейским союзом относительно ограничения экспорта китайских гибридных автомобилей в блок. По данным издания, торговые меры могут быть оформлены в декабре, поэтому экспортеры могут наращивать поставки до введения ограничений.

Аналитики также ожидают, что спрос на китайскую технологическую продукцию, в частности полупроводники, будет оставаться высоким из-за развития инфраструктуры искусственного интеллекта в мире.

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