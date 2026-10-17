Экс-президент Сенегала Маки Салл отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. О решении он сообщил 17 октября в публикации в X после неформального голосования, состоявшегося днем ранее, сообщает Premium Times.

Салл заявил, что принял решение после консультаций с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие, который сейчас председательствует в Африканском союзе, а также с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем, действующим председателем Экономического сообщества государств Западной Африки.

Споры вокруг поддержки Африканского союза

Кандидатура Салла вызвала возражения из-за процедуры, с помощью которой пытались получить континентальную поддержку. Первоначально его выдвинуло Бурунди. В то же время, по данным издания, имени Салла не было в перечне африканских кандидатур, представленном Исполнительному совету на февральском саммите Африканского союза, а главы государств формально его не обсуждали.

Позднее Бурунди разослало государствам — членам ООН и Африканского союза проект решения о поддержке Салла. Документ предусматривал 24 часа для возражений и требовал, чтобы против выступила как минимум треть государств, имевших право участвовать в процедуре.

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По информации Африканского союза, процедуру молчаливого согласия нарушили 20 государств-членов. Четырнадцать из них формально возразили, еще шесть, в том числе Египет, попросили продлить срок рассмотрения. Сенегал также заявил, что не был вовлечен в инициативу Бурунди. Египет и Либерия позднее отозвали свои позиции, однако это не изменило результат процедуры.

Позиция Нигерии

В апреле Нигерия возразила против определения Салла кандидатом Африканского союза. Абуджа указывала на неформальный принцип региональной ротации при избрании генсека ООН и заявляла, что следующим кандидатом должен быть представитель Латинской Америки и Карибского бассейна.

Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекают в декабре 2026 года. Хотя региональная ротация традиционно учитывается при отборе, она не является обязательным правилом.

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