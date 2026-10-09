Бывший принц Эндрю получил компенсацию за отказ от аренды королевской резиденции

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младший брат короля Великобритании Чарльза III, получил компенсацию в размере 302 тысяч фунтов стерлингов за досрочное расторжение договора аренды королевской резиденции Royal Lodge.

Бывший принц покинул поместье в начале 2026 года и в настоящее время проживает на территории Сандрингемского поместья. Кроме того, он выплатил 1,8 млн фунтов стерлингов на ремонт и реставрацию недвижимости.

Право на компенсацию Эндрю получил в соответствии с условиями договора аренды, который предусматривал выплату в случае его расторжения в течение первых 25 лет.

В компании Crown Estate, владеющей поместьем, сообщили, что договор аренды официально расторгнут. Теперь недвижимость планируют выставить на продажу с учётом её будущего использования.

Источник: Sky News

В Великобритании бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в Высокий суд с требованием отменить ордера на обыск, которые полиция получила перед его арестом ранее в этом году.

В Великобритании полиция заявила, что ордера на обыск имущества, связанного с младшим братом короля Чарльза Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, были выданы неправомерно и должны быть отменены. Речь идет об обысках, проведенных в Сандрингем на востоке Англии и в Виндзоре.

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