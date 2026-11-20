Редакция онлайн-медиа UA.NEWS обратилась с официальным журналистским запросом в Офис Генерального прокурора (ОГП), чтобы выяснить реальное состояние процедуры экстрадиции задержанного в Италии украинского блогера и основателя компании Traffic Devils Александра Слобоженко.

Поскольку именно ОГП по закону является центральным органом Украины по вопросам выдачи подозреваемых в ходе досудебного расследования, журналисты просят сообщить, направлен ли итальянской стороне запрос о выдаче фигуранта и не выйдет ли он на свободу в Италии до завершения процедуры.

Поводом для обращения стало задержание Слобоженко 17 ноября 2026 года в одном из отелей на территории Итальянской Республики. После появления этих сообщений в СМИ в Офисе генерального прокурора подтвердили, что прокуроры по делу совместно с департаментом международного сотрудничества готовят документы для обращения в компетентные органы Италии относительно выдачи подозреваемого.

О чём спрашивает редакция

В своём обращении журналисты UA.NEWS просят официально подтвердить факт задержания Слобоженко в Италии и уточнить, на основании каких именно международных механизмов оно произошло — по каналам Интерпола или по отдельному запросу украинской стороны, а также когда и по чьей инициативе фигуранта объявили в международный розыск.

Отдельно редакция интересуется, на каком этапе сейчас находится подготовка экстрадиционных материалов, передан ли уже официальный запрос о выдаче итальянской стороне, соблюдены ли предусмотренные УПК сроки и обращалась ли Украина с запросом о временном аресте задержанного до поступления полного пакета документов.

Статус Александра Слобоженко в Италии и перспективы возвращения

Кроме того, СМИ просят сообщить, какой процессуальный статус в настоящее время имеет Слобоженко в Италии, назначил ли ему местный суд содержание под стражей и не подавали ли сам задержанный или его адвокаты возражений против экстрадиции, способных затянуть или заблокировать процесс.

Также редакция спрашивает, существуют ли риски освобождения подозреваемого из-под стражи на территории Итальянской Республики до завершения рассмотрения дела, каковы ориентировочные сроки его возвращения в Украину и будет ли ОГП принимать дополнительные международно-правовые меры в случае затягивания или отказа в выдаче.

Контекст уголовного производства

Еще в августе 2024 года Александру Слобоженко сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем, а в сентябре 2024 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По версии правоохранительных органов, в период с января 2020 по август 2023 года фигурант получил почти 1 млрд грн доходов, из которых не уплатил в бюджет более 213 млн грн налогов.

Номера дел и подозрение в адрес Слобоженко

Как сообщалось ранее, 28 марта 2024 года Слобоженко выехал за границу и обратно не вернулся. В июне 2024 года в судебном реестре появились процессуальные документы, связанные с расследованиями деятельности Слобоженко: производство Офиса генерального прокурора №42023000000000987, № 42023000000000988 и № 42023000000000989, а также производство Национальной полиции Киева № 12024100000000824.

Отдельно фигурировало постановление Шевченковского районного суда Киева №761/19735/24, которым СБУ обязали начать досудебное расследование.

16 августа 2024 года Бюро экономической безопасности официально сообщило Слобоженко о подозрении. Ему инкриминировали уклонение от уплаты более 213 млн грн налогов и легализацию имущества, полученного преступным путем. Детективы арестовали восемь транспортных средств и недвижимость в Киеве.

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