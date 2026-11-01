Кандидат Демократической партии на выборах в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Сайед попросил конгрессвумен Хейли Стивенс не посещать его предвыборные мероприятия. Об этом сообщает The Guardian.

После предвыборного митинга Эль-Сайед заявил журналистам, что не хочет отвлекающих факторов. По данным The New York Times, он сказал, что другие люди пытаются сосредоточить кампанию на вопросах, которых она не касается.

Запланированное совместное появление

Эль-Сайед и Стивенс должны были вместе принять участие в воскресном богослужении в Детройте. Стивенс поддержала Эль-Сайеда вскоре после того, как он победил ее на праймериз Демократической партии в августе, однако публично вместе они до сих пор не появлялись.

Как отмечает издание, Стивенс в течение нескольких недель публично критиковала своего бывшего соперника. Ее жених Джейсон Теркиш проводил кампанию в поддержку кандидата-республиканца Майка Роджерса.

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Спор из-за рекламы

За два дня до запланированного совместного появления Стивенс потребовала, чтобы Эль-Сайед осудил рекламу внешней политической группы. В ролике рост цен связывали с поддержкой США войны Израиля в Газе.

В ответ Эль-Сайед заявил, что конгрессвумен пытается вновь поднять тему праймериз, которые завершились три месяца назад. Он также отметил, что Американо-израильский комитет по общественным связям потратил значительные средства на попытку победить его на праймериз.

Открытый конфликт вызывает обеспокоенность среди демократов, которые считают борьбу за сенатское кресло в Мичигане важной для попыток партии вернуть контроль над Сенатом США.

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