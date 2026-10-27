В Брюсселе, Бельгия, представители Европейской народной партии в Европарламенте заявили, что могут отозвать поддержку регламента о национальных и региональных планах партнерства. По данным RMF24, это произойдет, если документ не будет содержать обязательных гарантий финансирования Общей сельскохозяйственной политики в бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

Гарантии для сельских территорий

Норберт Линс из Европейской народной партии, связанный с Комитетом Европарламента по сельскому хозяйству, 22 октября сообщил об этой позиции. Среди требований депутатов — направить не менее 10% средств на сельские территории и обеспечить доступность около 45 млрд евро для сельского хозяйства с 2028 года.

Как отмечает издание, сумма в 45 млрд евро связана с предложением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвученным на завершающей фазе переговоров по соглашению с Меркосур. Речь идет не о дополнительном финансировании, а о досрочном запуске средств, предусмотренных в будущем бюджете. Позицию Линса также поддерживают социал-демократы в аграрном комитете Европарламента.

Польша ранее выступала против объединения финансирования аграрной политики, политики сплочения и других направлений в один фонд. Министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский в ноябре 2025 года требовал отдельного бюджета для Общей сельскохозяйственной политики. В то же время польское министерство 23 октября назвало успехом перенос правил этой политики в отдельный проект регламента, хотя это не означает создания отдельного бюджета.

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Фонд конкурентоспособности и роль регионов

Европейский фонд конкурентоспособности вместе с программой Horizon Europe, которая поддерживает исследования и инновации, должны в совокупности распоряжаться примерно 409 млрд евро в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Собеседник RMF24 в Брюсселе выразил обеспокоенность тем, что в Польше нет министерства, ответственного за этот фонд и переговоры по нему.

Евродепутат Дан Барна из группы Renew Europe предлагает оценивать заявки не только по научному качеству, но и с учетом географического баланса финансирования. Комитет Европарламента по бюджетному контролю также хочет отслеживать распределение средств, чтобы избежать их чрезмерной концентрации. По оценке собеседника RMF24, средства Horizon Europe сейчас преимущественно получают Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды.

Еще одним предметом спора является участие польских воеводств в распределении средств политики сплочения. Польша добивается, чтобы регионы напрямую управляли 44% национальной доли этих средств. Частичная переговорная позиция Совета ЕС от июня не содержит всех гарантий, на которых настаивает Варшава: роль региональных властей в подготовке и реализации планов будет в значительной степени зависеть от решений на национальном уровне.

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