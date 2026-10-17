Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2025 году страна экспортировала оборонную и аэрокосмическую продукцию на сумму более $10 млрд в 180 стран и регионов. Об этом он сказал 17 октября на мероприятии Türkiye Innovation Week 2026 в Стамбуле, сообщает Anadolu Agency.

Ставка на технологическое производство

Эрдоган также заявил о намерении Турции до 2030 года способствовать созданию 100 тысяч технологических стартапов с совокупной оценкой $100 млрд. По его словам, страна расширяет научно-исследовательские возможности, поддерживает технологические стартапы и стремится ускорить переход к производству с более высокой добавленной стоимостью.

Президент отметил, что здания терминалов стамбульского аэропорта Ататюрка преобразуют в Terminal Istanbul — центр технологий и предпринимательства. Он назвал инвестиции в передовые технологии необходимостью для Турции.

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Расследование в отношении инвестиционных фондов

Отдельно Эрдоган прокомментировал расследования, связанные с инвестиционными фондами. Он заявил, что власти взяли ситуацию под контроль после шагов, предпринятых с 17 сентября, а производства в отношении лиц, которые, по его словам, получили несправедливую прибыль благодаря манипуляциям, продолжаются с соблюдением судебных процедур.

Эрдоган призвал не распространять подозрения на весь турецкий рынок капитала из-за проблемы, которая, по его словам, касается 4,6% фондов.

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