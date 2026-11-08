Эрдоган призвал активизировать дипломатические контакты с Украиной и Россией после беседы с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости активизировать дипломатическое взаимодействие с Украиной и Россией. Анкара также подтвердила готовность продолжать участие в мирных инициативах.

В ходе переговоров Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также актуальные региональные и международные вопросы. Особое внимание собеседники уделили российско-украинской войне.

Турецкий президент выразил надежду, что активизация дипломатических усилий, направленных на прекращение войны, даст положительные результаты. Он подчеркнул, что важно расширять контакты как с Киевом, так и с Москвой.

Эрдоган заверил, что Турция и впредь будет участвовать в мирных инициативах и прилагать усилия для прекращения боевых действий.

Еще одной темой телефонного разговора стала напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

Эрдоган заявил о необходимости прекратить противостояние между странами и урегулировать разногласия дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира.

Кроме того, президент Турции выразил убеждение, что сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном будет и в дальнейшем углубляться. По его словам, стороны будут работать над тем, чтобы придать новый импульс двусторонним отношениям.

В конце беседы Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Дональда Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.

Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Этот вопрос он планирует поднять после недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

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