Европейский Союз и Вьетнам 22 октября в Брюсселе, Бельгия, договорились углубить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и критического сырья. Президент Вьетнама То Лам провел встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, сообщает Anadolu Agency.

Торговля и инвестиции

В совместном заявлении стороны призвали полностью выполнить Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом и как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций. Лидеры также договорились работать над развитием сотрудничества в сфере критического сырья.

ЕС и Вьетнам намерены углублять связи в технологиях, инновациях, образовании, стратегической инфраструктуре и зеленом переходе. Они также приветствовали развитие двусторонних отношений после повышения их уровня до всеобъемлющего стратегического партнерства в январе.

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Безопасность и зеленый переход

Стороны подтвердили планы продвигать инвестиции в рамках инициативы Global Gateway и Партнерства по справедливому энергетическому переходу. В заявлении также отмечен потенциал сотрудничества в сфере обороны и безопасности в соответствии с законодательством, приоритетами и политикой каждой из сторон.

Текущее взаимодействие ЕС и Вьетнама охватывает морскую безопасность, кибербезопасность, кризисное управление и развитие потенциала. Лидеры отдельно подтвердили приверженность защите прав человека, в частности посредством специального двустороннего диалога, а также подчеркнули важность эффективного многостороннего сотрудничества и международного порядка, основанного на правилах.

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