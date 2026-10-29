Европейский Союз не будет брать на себя новые обязательства по климатическому финансированию на конференции COP31, которая начнётся 9 ноября в Турции. Как сообщает OilPrice со ссылкой на Bloomberg, еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил, что возможность дополнительного финансирования для сокращения выбросов фактически не имеет перспектив.

Финансирование от ЕС

По официальным данным ЕС, в 2025 году Евросоюз и его государства-члены предоставили развивающимся странам 32,3 млрд евро государственного климатического финансирования, или примерно 36 млрд долларов. Это примерно на 600 млн евро больше, чем годом ранее.

Средства направляют на сокращение выбросов и адаптацию к изменению климата. По данным издания, значительную часть финансирования получали страны Африки и Азии для перехода от ископаемого топлива к ветровой и солнечной энергетике.

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Позиции перед конференцией

По информации Bloomberg, среди чиновников ЕС растёт убеждённость, что другие богатые страны недостаточно участвуют в климатическом финансировании. OilPrice также отмечает, что ЕС сталкивается с высокими ценами на топливо и газ и дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, а преодоление этих проблем требует значительных затрат.

Группа африканских стран в письме главе климатического направления ООН Саймону Стиллу заявила, что на COP31 будет требовать утроить обязательства по финансированию адаптации к изменению климата.

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