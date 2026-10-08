ЕС продлил санкции против россиян за гибридные атаки до октября 2027 года

Совет Европейского Союза принял решение продлить ещё на один год персональные санкции в отношении лиц и организаций, которых считают ответственными за дестабилизирующие действия России за пределами страны. Ограничения будут действовать до 9 октября 2027 года.

Решение было принято в ответ на продолжающуюся и усиливающуюся гибридную деятельность РФ, в частности через манипуляции информацией и вмешательство, направленные против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

В целом под действие этого санкционного режима в настоящее время подпадают 80 физических и 20 юридических лиц.

Как отмечается, в отношении всех фигурантов списка предусмотрено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им какие-либо финансовые или экономические ресурсы. В отношении физических лиц также действует запрет на въезд и транзит по территории стран Евросоюза.

Как известно, правовая основа для ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России была заложена 8 октября 2024 года. Она позволяет налагать санкции на лиц, причастных к действиям и политике правительства РФ, подрывающим фундаментальные ценности ЕС, его безопасность, стабильность, независимость и территориальную целостность, а также за дестабилизационные операции против третьих стран и международных организаций.

В Евросоюзе подчеркивают, что и в дальнейшем будут использовать весь спектр доступных инструментов для предотвращения, сдерживания и реагирования на враждебные гибридные проявления со стороны РФ и ее сателлитов.

Сообщалось, что накануне решения Совета ЕС, 7 октября, послы стран-членов Евросоюза (Coreper) согласовали крупнейшее в истории расширение санкционного списка против России.

По данным дипломатических источников, новые ограничения охватывают 1569 физических и юридических лиц (в частности, 743 человека и 826 компаний), связанных с российским военно-промышленным комплексом, а также 77 человек, причастных к нелегитимным выборам в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины.

Это расширение станет частью реализации санкционной повестки дня, анонсированной главой дипломатии ЕС Каей Каллас, и должно быть официально утверждено на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября.

Об этом сообщается со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Напомним, что ЕС снял санкции с российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Сибига анонсировал новые санкции против российских олигархов Фридмана и Усманова.

Ранее Сибига раскритиковал снятие санкций с Усманова и Фридмана.

Читай нас в