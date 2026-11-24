Европейский Союз не допустит превращения спорта в оружие и считает неприемлемым использование Россией спорта в качестве политического инструмента для легитимизации своего поведения.

Об этом 24 ноября во время сессии Европейского парламента, посвященной продлению санкций против РФ в международном спорте, заявил еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф, напомнив о государственной допинговой системе в Сочи и угрозах Владимира Путина в связи с запретом российской символики, а также раскритиковав решения отдельных международных федераций — в частности, по дзюдо, тяжелой атлетике и водным видам спорта — и односторонние шаги МОК относительно допуска российских спортсменов.

По словам Микаллефа, предложение по 22-му пакету санкций ЕС предусматривает запрет на выступления российских команд и спортсменов под национальными флагами, а также ограничения в отношении главы Минспорта и Олимпийского комитета РФ, руководителей федераций тяжелой атлетики и шахмат, а также причастных к спорту олигархов; кроме того, рекомендации ЕС призывают не выдавать визы спортсменам, выступающим под российской символикой. Еврокомиссар также подчеркнул необходимость прекращения финансирования организаций, потакающих легитимизации российской агрессии, и сообщил о запрете российской национальной символики на предстоящем Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале в Румынии.

Источник: «Укринформ».

Новый, еще не одобренный 22-й пакет санкций ЕС предусматривает, что российские спортсмены не смогут участвовать под национальным флагом в соревнованиях на территории Евросоюза.

Дания, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония призвали Еврокомиссию лишить российских и белорусских спортсменов возможности получать визы для участия в соревнованиях в Европе.

До этого Финляндия запретила въезд российским спортсменам с 16 ноября.

Также Нидерланды не выдали визы российским спортсменкам перед чемпионатом мира.

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