ЕС определился со своими представителями на мирных переговорах с Россией

Европейский Союз примет участие в переговорах о прекращении войны в Украине, направив на следующий раунд встречи советников по национальной безопасности пяти стран.

Об этом 13 ноября заявил президент Евросовета Антониу Кошта.

Кошта заявил, что ЕС на предстоящих переговорах будут представлять представители институтов ЕС и советники по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Европейский чиновник сообщил агентству, что представители этих стран примут участие во всех предстоящих переговорах на техническом уровне.

Он добавил, что Европа до сих пор не назначила лидеров, которые представляли бы её на переговорах.

Bloomberg со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии сообщило, что лидеры стран-членов обсудят этот вопрос во время предстоящей пресс-конференции.

Напомним, накануне издание Politico сообщило, что в ЕС разгорелись споры относительно представителей на переговорах с Россией.

Следующая встреча в рамках мирных переговоров о прекращении войны может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что окончательное место проведения переговоров будет определено по общему согласию обеих делегаций.



