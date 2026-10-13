В странах Европейского Союза с середины июля 2027 года начнут действовать новые правила идентификации клиентов при операциях на сумму свыше 10 тысяч евро. Речь идет о регламенте AMLR, направленном на противодействие отмыванию средств, сообщает RMF24.

Проверка крупных покупок

Порог для усиленной проверки составит 10 тысяч евро, что в Польше оценивают примерно в 43 тысячи злотых. Стоимость операции будет ключевым фактором независимо от способа оплаты — наличными, банковской картой или переводом.

По данным издания, продавцы должны будут устанавливать личность фактического покупателя и проверять, не действует ли он от имени другого человека. Для этого могут потребовать такие данные, как номер PESEL, NIP или международный номер банковского счета IBAN. Одного перевода средств с собственного счета покупателя будет недостаточно.

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Новые требования будут касаться не только банков и других финансовых учреждений. Они также охватят автодилеров, посредников по недвижимости, художественные галереи, аукционные дома, независимых арт-дилеров, спортивные клубы и адвокатов. В перечень также вошли компании небанковского кредитования, краудфандинговые платформы и поставщики услуг, связанных с криптоактивами.

Отдельные правила для наличных

Для операций с наличными упрощенная проверка может применяться уже от 3 тысяч евро. Объем данных, которые должен предоставить клиент, будет зависеть от оценки рисков и конкретных положений правил.

Целью унификации является сокращение различий между национальными нормами стран ЕС, которые, по информации RMF24, усложняли противодействие отмыванию денег. Предпринимателям придется внедрить новые процедуры проверки, а ответственность за надлежащую идентификацию клиентов будут нести субъекты, на которых распространятся правила.

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