ЕС ввел санкции против владелицы Wildberries Татьяны Ким, она отреагировала

Европейский Союз расширил санкционный список в отношении РФ, включив в него 145 физических и юридических лиц, в том числе основательницу российского маркетплейса Wildberries и руководителя объединенной компании RWB Татьяну Ким, а также Петербургский нефтяной терминал.

Об этом решении сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что новые ограничения являются частью усиления экономического давления на РФ за её военную агрессию против Украины.

Под санкции попали как сама руководительница крупнейшей российской онлайн-площадки электронной коммерции, сохранившая контроль над 65% бизнеса после слияния Wildberries с группой Russ, так и предприятие по перевалке нефтепродуктов в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба российского маркетплейса Wildberries прокомментировала введение санкций ЕС против основательницы компании Татьяны Ким, заявив, что новые ограничения никак не повлияют на операционную деятельность предприятия, а каких-либо активов в ЕС у неё нет.

Источник: интернет-издание «Главком».

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Окончательное утверждение пакета состоялось на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября, а ограничения также коснутся компаний, способствующих деятельности теневого флота.

В новый санкционный список Евросоюза включены крупнейшие российские нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский и Ильский НПЗ, а также ряд других компаний нефтяной отрасли.

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