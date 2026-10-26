Европейский Союз вводит сбор в размере €2 за каждый вид товара в посылках, которые отправляются напрямую потребителям из-за пределов 27 государств-членов. Новый платёж будет взиматься независимо от стоимости отправления, сообщает South China Morning Post.

Если посылка содержит десять футболок, сбор составит €2. В то же время за отправление с двумя шляпами и десятью футболками необходимо будет заплатить €4, поскольку оно содержит два вида товаров.

Дополнительно к пошлине на недорогие посылки

Сбор за обработку отправлений будет действовать в дополнение к пошлине в €3 на небольшие посылки стоимостью до €150, которую ЕС ввёл в июле. В Брюсселе заявляют, что потребители не должны платить новый сбор напрямую, однако интернет-магазины и продавцы могут включить дополнительные €2 в цену товара ещё до продажи.

Европейская организация потребителей BEUC выразила обеспокоенность тем, что отдельные платформы могут попытаться переложить эти расходы на покупателей на завершающих этапах оформления заказа. В организации отметили, что это противоречило бы правилам ЕС, которые требуют заранее указывать полную цену.

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Нагрузка на таможенные органы

Согласно официальным данным, в прошлом году в ЕС поступило почти шесть миллиардов небольших посылок. Около 93% дешёвых отправлений прибыли из Китая, в том числе через популярные азиатские платформы AliExpress и Temu.

В Брюсселе считают, что поток таких товаров усиливает нагрузку на таможенные органы и увеличивает их расходы, которые призван компенсировать новый сбор. ЕС также выражал обеспокоенность по поводу небезопасных товаров из стран вне блока, в частности игрушек, не соответствующих его правилам.

После введения в июле пошлины в €3 импорт небольших посылок, согласно приведённым данным, сократился примерно на 64%. В то же время чиновники предостерегают, что для окончательных выводов ещё слишком рано. Постоянный сбор в €2 будут пересматривать каждые два года, чтобы он соответствовал расходам на таможенные операции. Временная пошлина на посылки стоимостью до €150 будет действовать до 1 июля 2028 года, после чего будут применяться стандартные тарифы для конкретных товаров.

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