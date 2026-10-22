ЕС вновь рассматривает возможность прямых переговоров с Путиным по вопросу Украины — Politico

Европейский Союз вернулся к идее прямых переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины, сообщает Politico. В то же время среди европейских дипломатов нет единой позиции относительно того, кто должен представлять ЕС на возможных переговорах с Кремлем.

По информации издания, вопрос о назначении европейского переговорщика стал особенно актуальным после визита специального посланника президента США Стива Виткоффа в Россию. Там он должен был предложить Путину провести саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского для достижения договоренности о прекращении огня.

Европейские чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон может обсуждать условия завершения войны с Москвой без должного учета позиций Украины и ее партнеров. Именно поэтому в Брюсселе вновь заговорили о необходимости собственного канала связи с Кремлем.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Путин пока не воспринимает ЕС как авторитетного участника переговоров и отказывается от контактов с рядом европейских чиновников.

«ЕС должен определить человека или группу людей, которые будут выступать от имени Европы. Это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО, а просто лидеры, которым другие предоставят полномочия вести переговоры», — подчеркнул Павел.

Как отмечает Politico, прямой канал связи с Кремлем мог бы позволить Европе отстаивать собственные интересы в ходе мирного процесса. В то же время быстрых результатов от возможных контактов с Москвой не ожидают.

Среди возможных кандидатов на роль европейского переговорщика издание называет президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас.

Особое внимание Politico уделяет президенту Финляндии Александру Стуббу. У него хорошие личные отношения с Дональдом Трампом, а Финляндия обладает многолетним опытом взаимодействия с Россией.

По информации издания, Стубб также продемонстрировал готовность предлагать конкретные инициативы и брать на себя политическую ответственность. Его кандидатуру рассматривают как один из возможных вариантов представительства Европы на предстоящем мирном саммите.

В то же время в ЕС подчеркивают необходимость обеспечить представительство всего объединения, а не только отдельных влиятельных государств. Politico также сообщает, что во время саммита в Брюсселе на прошлой неделе европейские лидеры поинтересовались у Антониу Кошти, стоит ли ему уже провести беседу с Путиным. Однако президент Европейского совета ответил, что пока не планирует таких контактов.

Как пишет издание, часть представителей ЕС считает Кошту более подходящей кандидатурой для переговоров с Кремлем, чем Урсулу фон дер Ляйен или Каю Каллас. Это объясняется их явной поддержкой Украины и ранее высказанной Каллас критикой в адрес Трампа.

Источник: Politico

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Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

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