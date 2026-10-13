В Эстонии в среду, 14 октября, проведут общенациональное тестирование системы общественного оповещения EE-ALARM. Сирены по всей стране будут звучать с 15:00 до 15:10, сообщает ERR News.

Как пройдет тест

Около полудня жителям отправят SMS-напоминание. Во время проверки также будут поступать уведомления через приложение Eesti и мобильное приложение Ole Valmis! («Будь готов!»). На каналах ERR будет транслироваться информационная строка.

Во время теста от населения не требуется никаких действий. В случае реальной чрезвычайной ситуации людям следует искать укрытие. После завершения проверки отдельное уведомление отправляться не будет.

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Цель проверки

Тестирование должно проверить надежность системы, выполненные ремонты и обновления, а также выявить возможные недостатки. Спасательная служба призвала жителей заранее продумать, где они могли бы укрыться дома, на работе или в школе.

Согласно недавнему опросу, более двух третей жителей Эстонии в случае необходимости искали бы самое безопасное место в своем жилье, чаще всего — подвал. В то же время лишь примерно четверть опрошенных считают, что в их жилье уже есть такое место.

Это будет третье общенациональное испытание EE-ALARM в 2026 году: предыдущие состоялись в марте и июне. Следующие тесты запланированы на февраль, июнь и октябрь 2027 года. По данным русскоязычного портала ERR, 6 октября в Мууга сирена случайно сработала во время плановых технических работ.

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