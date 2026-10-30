В Эстонии на парламентских выборах 2027 года избиратели смогут проголосовать в электронном формате с помощью смарт-устройств, в частности смартфонов. Такое решение согласовал Национальный избирательный комитет, сообщает ERR News.

Голосование через iOS и Android

Эстония использует электронное голосование с 2005 года, однако до сих пор оно было доступно только с компьютера. Теперь для смарт-устройств на базе iOS и Android должны разработать приложение, которое можно будет скачать в Apple App Store и Google Play.

Также в магазинах приложений будет доступна программа для проверки электронного голоса. Она позволит избирателям убедиться, что их голос поступил в электронный ящик для голосования и правильно отображает выбранный вариант.

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Аргументы избирательной комиссии

Председатель Национального избирательного комитета Ингрид Куллерканн заявила, что большинство членов органа считает риски мобильного голосования достаточно сниженными. По ее словам, голосование с мобильного устройства не несет больших рисков, чем использование компьютера.

Куллерканн назвала среди причин введения нового способа голосования доступность и устойчивость выборов к кризисным ситуациям. Руководитель Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ подчеркнул, что добавление новых операционных систем не меняет систему электронного голосования, а лишь расширяет перечень устройств, с которых можно подать голос.

Предварительное тестирование

Парламент Эстонии одобрил возможность голосования со смарт-устройств в 2024 году. В 2025 году Государственная избирательная служба и Управление информационных систем провели публичное тестирование мобильного электронного голосования, проверив подачу, передачу и получение голосов. По данным ERR News, приложение признали надежным, а пользователи оставили положительные отзывы.

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