Министерство социальных дел Эстонии планирует сократить количество бригад скорой помощи, в состав которых входят врачи. Сейчас в стране работают 13 таких бригад, отдельно от мобильных подразделений интенсивной терапии. В ведомстве подчеркнули, что не намерены полностью отказываться от бригад с врачами, а планируют пересмотреть, сколько их нужно и где именно они должны работать.

Дискуссия о ресурсах медиков

Как сообщает ERR News, директор больницы Южной Эстонии Арви Васк считает, что привлечение врачей к таким бригадам не оправдано, поскольку медсестры могут выполнять эту работу не хуже. По его словам, Касса здоровья платит за бригаду с врачом на 15 тысяч евро в месяц больше, чем за бригаду, которую возглавляет медсестра.

Васк заявил, что вместо более дорогих бригад с врачами можно было бы сформировать больше других бригад скорой помощи. По его мнению, врачи, которые сейчас работают в скорой помощи, могли бы заменять семейных врачей в первичном звене или работать в отделениях неотложной помощи больниц.

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Позиция службы скорой помощи

Член правления Тартуской службы скорой помощи Туули Паю предположила, что инициатива может быть связана с нехваткой персонала в небольших больницах. В то же время она отметила, что часть врачей скорой помощи уже работает в больницах, а некоторые специалисты не согласились бы перейти в отделения неотложной помощи районных больниц.

Тартуская служба скорой помощи имеет дежурных врачей в Пайде, Вильянди, Пылтсамаа, Ряпина и Тарту. Одна бригада поочередно работает в Отепяэ, Йыгева и Тарту. По словам Паю, из-за расстояний небольшие населенные пункты не могут полагаться на отдельные бригады поддержки с врачами.

Новые параметры работы службы скорой помощи должны обнародовать в ближайшие недели. К 2028 году Эстония также планирует перейти преимущественно на бригады из двух человек вместо трех. Днем предусмотрены 63 бригады с тремя сотрудниками и 43 — с двумя, ночью — соответственно 63 и 30.

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