Министерство юстиции Эстонии приостановило доступ Департамента полиции и погранохраны и Службы внутренней безопасности Kapo к Реестру принудительного исполнения. Ограничения ввели, поскольку учреждения не подключились к обязательной системе отслеживания запросов, которая позволяет гражданам видеть, кто проверял их банковские данные.

Контроль доступа к счетам

Реестр принудительного исполнения является государственным каналом, через который уполномоченные органы могут получать сведения о банковских счетах и налагать аресты. Как сообщает ERR News, в 2025 году канцлер юстиции Эстонии установил, что государственные учреждения получали доступ к данным, защищенным банковской тайной, без надлежащего правового основания.

После принятия соответствующего законодательства доступ следственных органов к реестру связали с подключением к системе отслеживания запросов. Она должна позволить человеку проверить, какие органы просматривали информацию о его банковских счетах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кто сохранил доступ

Министр юстиции и цифровых технологий Лийса Пакоста заявила, что банковские данные являются особенно чувствительными, поэтому их автоматизированный просмотр следственными органами требует дополнительных гарантий. По ее словам, Рийгикогу разрешил следователям доступ к реестру при условии, что с 1 октября владельцы счетов смогут узнавать о таких запросах.

Налогово-таможенный департамент Эстонии и судебные исполнители успели подключить систему к установленному сроку и могут продолжать пользоваться реестром. Доступ Налогово-таможенного департамента также ранее был приостановлен. Доступ Финансовой разведки, которая преимущественно расследует отмывание средств, также приостановили в 2025 году.

Полиция и Kapo не завершили необходимую интеграцию программного обеспечения. До ее завершения они не смогут использовать Реестр принудительного исполнения в уголовных производствах.

Читай нас в