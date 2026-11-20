В Таллинне заявили, что российскому лидеру не стоит приглашать европейских политиков в Москву. Вместо этого Путин должен ответить на один ключевой вопрос, касающийся его действий.

Об этом сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в X.

Цахкна написал, что никакой «кремлевский туризм» здесь не поможет. Он напомнил, что Европа придерживается одной позиции уже много лет.

«Позиция Европы остается неизменной уже много лет. Единственная проблема заключается в нежелании Путина изменить курс», — подчеркнул министр.

Что должен сделать Кремль

«Вместо того чтобы рассылать приглашения в Москву, Путину следует ответить на один действительно важный вопрос: когда Россия перестанет бомбить Украину, убивать её людей и систематически разрушать энергетическую инфраструктуру?» — написал Цахкна.

По его словам, если Кремль хочет мира, нужно начинать с согласования прекращения огня. Украина предлагала это неоднократно, а международное сообщество неоднократно призывало к этому. Министр назвал такой шаг первым на пути к содержательным переговорам о прочном мире.

Европе, по мнению Цахкны, не стоит позволять втягивать себя в дипломатический театр. Не нужно и обсуждать новые ультиматумы Путина. Среди них — требование к Финляндии выйти из НАТО.

«В Москве нет ничего нового для обсуждения. Требования России остаются неизменными, и Европа не должна идти на компромиссы в отношении выбора суверенных государств в сфере безопасности», — подчеркнул министр.

Успех любых дипломатических усилий, по его оценке, будет зависеть от того, изменит ли Россия свое поведение на практике.

«До тех пор мы должны продолжать усиливать давление на Москву и укреплять Украину», — написал Цахкна.

Он пояснил, что это означает сохранение санкций, военную и финансовую поддержку, а также работу над надежными гарантиями безопасности. По его словам, «Коалиция желающих» уже готовится к послевоенному периоду, а ЕС работает над новыми санкциями.

«Путин должен понять: ни приглашения, ни ультиматумы не изменят позицию Европы. Россия должна прекратить агрессию, уважать суверенитет Украины и отказаться от имперских амбиций, которые представляют угрозу для безопасности всей Европы», — заявил эстонский министр.

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