В Эстонии и Латвии за последнюю неделю сократилось число выявленных нелегальных мигрантов, однако эстонский Департамент полиции и погранохраны ожидает нового усиления миграционного давления весной. Об этом сообщает ERR News.

Выявлено почти 400 мигрантов

С начала года в Эстонии выявили 388 человек, незаконно находившихся в стране. По правилам ЕС 148 из них вернули в Латвию. Еще 15 человек задержали по подозрению в причастности к переправке мигрантов.

Глава бюро погранохраны Северной префектуры Индрек Ару сообщил, что на прошлой неделе правоохранители задержали лишь 14 мигрантов. В то же время он не исключил нового роста числа таких случаев еще до наступления зимы.

Маршрут сместился на север

По словам Ару, в последние недели мигрантов выявляли только в Таллине. Он объяснил это тем, что перевозчики пытаются скрывать людей в микроавтобусах, закрытых транспортных средствах без окон или под коврами на задних сиденьях автомобилей. Полиция проводит выборочные проверки на эстонско-латвийской границе и внутри страны, однако не может проверить каждую машину.

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Эстонские власти временно размещают нелегальных мигрантов в центре содержания под стражей в Пярну. Из-за увеличения числа людей там выросла напряженность, хотя серьезных инцидентов или нападений на сотрудников не зафиксировано.

Проверки и возвращение требуют времени

Процедура выдворения из Эстонии может быть длительной, поскольку правоохранители должны установить личность человека, обстоятельства его въезда в Шенгенскую зону и другие детали. Для тех, кто запрашивает международную защиту, применяются отдельные процедуры.

Также сложно установить возраст людей, заявляющих, что они несовершеннолетние, но не имеющих документов. С середины октября Эстонский совет социального страхования представляет всех несовершеннолетних без сопровождения во время процедур в полиции и пограничной службе. Ару отметил, что усиление контроля Польшей и Литвой в этом году сместило маршрут нелегальной миграции дальше на север и увеличило давление на Эстонию.

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