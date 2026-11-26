Капитан женской футбольной сборной Польши Эва Пайор призвала болельщиков поддержать команду в Гданьске перед первым стыковым матчем с Ирландией. Победа по итогам двухматчевого противостояния может впервые в истории вывести польскую сборную на чемпионат мира.

Как сообщает Interia Sport, Пайор заявила, что команда прежде всего сосредоточена на ближайшей игре в Гданьске и надеется на многочисленную поддержку на трибунах. Футболистка «Барселоны» отметила, что у сборной продлённый тренировочный сбор и она использует каждую тренировку и анализ для подготовки к встрече с Ирландией.

Путь через Бельгию

На групповом этапе отбора команда Нины Паталон добилась одной ничьей и потерпела пять поражений. В то же время формат соревнований позволил полькам продолжить борьбу за путёвку на чемпионат мира через стыковые матчи.

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В предыдущем раунде плей-офф Польша проиграла Бельгии 0:1 в гостях, а дома победила 2:1 в основное время. После дополнительного времени победителя определила серия пенальти, в которой польская команда оказалась сильнее — 4:3.

Матчи с Ирландией

Первый матч Польши с Ирландией состоится 1 декабря в 18:00 в Гданьске. Ответный матч запланирован на 5 декабря в Дублине. Пайор подчеркнула, что команда стремится сделать всё возможное для первого в истории выхода женской сборной Польши на мировое первенство.

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