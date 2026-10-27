В Брюсселе депутаты Европарламента с лета 2024 года задекларировали более 400 встреч с лоббистами табачной и никотиновой индустрии. Это примерно вчетверо больше, чем около 100 таких контактов за весь предыдущий парламентский созыв 2019–2024 годов, сообщает Politico со ссылкой на данные коалиции неправительственных организаций Smoke Free Partnership и Реестра прозрачности ЕС.

Евродепутаты обязаны публично декларировать такие встречи. Около 75% заявленных контактов в нынешнем созыве пришлось на депутатов от правоцентристской Европейской народной партии, правых Европейских консерваторов и реформистов и ультраправой группы «Патриоты за Европу».

Обновление правил

Количество встреч выросло в период, когда ЕС пересматривает ключевые правила в отношении табачных и никотиновых изделий. Обсуждения также касались рекламы и минимального налогообложения. Значительная часть контактов была посвящена директиве о налогообложении табака, которую рассматривает Совет ЕС. Документ должен установить минимальные налоги на табачные и никотиновые изделия и расширить перечень продукции, на которую будут распространяться правила.

Как минимум 178 встреч депутаты задекларировали с представителями Philip Morris International, а 60 — с British American Tobacco. По данным Transparency International EU, Philip Morris International заняла четвёртое место после Meta, Google и Apple по числу встреч с евродепутатами и их помощниками.

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Правила ВОЗ

Часть евродепутатов и общественных организаций выразила обеспокоенность тем, надлежащим ли образом соблюдаются руководящие принципы Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Они предусматривают ограничение взаимодействия с табачной отраслью случаями, когда это строго необходимо для регулирования, а также прозрачность таких контактов.

Представители индустрии и депутаты, которые регулярно встречаются с лоббистами, отрицают нарушения. British American Tobacco заявила, что соблюдает правила и действует прозрачно, а Philip Morris International подчеркнула трансформацию компании в направлении бездымной продукции. Отрасль также ссылается на решение Суда ЕС 2022 года, согласно которому конвенция ВОЗ не запрещает её участие во внедрении мер контроля над табаком.

В то же время советница Европейского регионального бюро ВОЗ по контролю над табаком Кристина Мауер-Штендер заявила, что цель конвенции не ограничивается сокращением потребления табака: она также прямо предусматривает предотвращение и снижение никотиновой зависимости.

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